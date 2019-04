Koningsdagconcert als traditie

Maandagavond is het zover. In Amersfoort vindt het Koningsdagconcert plaats; een traditie die al 34 jaar bestaat, maar waar koning Willem-Alexander zijn eigen stempel op drukte.

Volgende week zaterdag kleurt Nederland oranje. De koninklijke familie zal Koningsdag vieren in Amersfoort. Diezelfde avond zal op NPO 2 het Koningsdagconcert worden uitgezonden. Niet live, want de uitzending wordt vooraf opgenomen.

De muzikale avond in april is inmiddels een traditie. In 1985 namen koningin Beatrix en prins Claus het initiatief voor het concert. Omdat prins Claus dat jaar voorzitter was van het Jaar van de Muziek, werd het idee geboren om elk jaar in de balzaal van Paleis Noordeinde een concert te organiseren. In de maand voorafgaand aan de voorloper van Koningsdag vond het Koninginnedagconcert plaats.

Genodigden

Toen Willem-Alexander in 2013 koning werd, veranderde niet alleen de naam van het concert, maar besloot hij ook om een andere locatie te kiezen. Een jaarlijks wisselende locatie, want sinds 2014 wordt het Koningsdagconcert georganiseerd in de gemeente waar de koning en zijn familie Koningsdag meevieren. Dit jaar zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima het concert aanbieden in Theater Flint in Amersfoort.

Wat ongewijzigd bleef, is de doelstelling van het Koningsdagconcert. De opnamen zullen op de avond van Koningsdag uitgezonden worden, maar het concert zelf is alleen toegankelijk voor genodigden; personen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag. Behalve koning Willem-Alexander en koningin Máxima zal ook prinses Beatrix aanwezig zijn.

Elk jaar worden er voor het Koningsdagconcert andere ensembles en koren uitgenodigd, die zich presenteren aan de hand van een thema. Dit keer staat het thema ”Alle stemmen gelden” centraal. Onder andere het kamerkoor Cappella Amsterdam zingt over levensgebeurtenissen zoals geboorte en dood. Ook wordt er een podium geboden aan koren uit de regio Amersfoort.

Koningsspelen

Afgelopen vrijdag vond een andere, nog jonge, traditie rond Koningsdag plaats. Koning Willem-Alexander gaf op christelijke basisschool De Arke in Lemmer het startsein voor de Koningsspelen. In 2013 had de eerste editie van de Koningsspelen plaats, in het kader van de inhuldiging van Willem-Alexander.

De dag bestaat uit sportieve activiteiten na een feestelijk Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe ze de Koningsspelen vormgeven. Dit jaar doen er ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan 6000 basisscholen mee aan de Koningsspelen.

Ook de spelen dragen elk jaar een thema. Dit jaar was dat ”Water drinken”.

