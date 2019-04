Koningsdag als volksfeest is oude traditie

De koning komt, en Amersfoort is er druk mee. De keistad wil het staatshoofd op zijn 52e verjaardag vorstelijk onthalen. Met keien, onder andere.

De stenen, beschilderd door schoolkinderen, vormen het decor bij het startpunt van de twee uur durende wandeling door de Utrechtse stad. Bij de Mariënhof –een voormalig klooster– zingen leerlingen van vijf basisscholen de koninklijke gasten een enthousiast welkom toe.

Koning Willem-Alexander gaat daarna met zijn gezin, zijn broer en schoonzus, neven en aangetrouwde nichten straat in, straat uit, van het ene thema naar het andere, allemaal uitingen van ”Wij Amersfoort”.

Het is de zesde Koningsdag sinds Willem-Alexander de troon in 2013 van zijn moeder overnam. En het is de vijfde waarop hij slechts één plaats bezoekt, al wordt de regio er altijd nauw bij betrokken. Overigens ging ook koningin Beatrix soms naar één plaats. Meestal was dat bij een bijzondere gebeurtenis: in 1984 omdat prinses Juliana 75 jaar werd, in 1987 gingen de gasten van Breukelen naar Paleis Soestdijk vanwege het 50-jarig huwelijk van Juliana en Bernhard, in 2005 ging Beatrix naar Scheveningen bij haar 25-jarig regeringsjubileum. In 2009 concentreerde het bezoek zich in Apeldoorn omdat de honderdste geboortedag van koningin Juliana aandacht zou krijgen.

Koningsdag staat in een oude traditie, die in 1885 begon met een Prinsessedag in Utrecht. Tot 1948 werd de nationale feestdag op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, gehouden.

Voorbij is de tijd dat de viering een splijtzwam vormde, al staat er elk jaar wel ergens een republikein met een bordje te zwaaien. Dat betekent niets vergeleken met de vooroorlogse, verzuilde tijd: Oranjeaanhangers vierden Koninginnedag, hun tegenstanders de Dag van de Arbeid. Dat was juist op tijd voorbij: enkele jaren voordat Koninginnedag naar 30 april werd verplaatst, wel héél dicht bij 1 mei, de datum die voor de socialisten bijzonder is.