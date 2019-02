Koningin prijst gastvrijheid Jordanië

Koningin Máxima heeft tijdens haar VN-bezoek aan Jordanië speciaal aandacht besteed aan de problematiek van de vluchtelingen en onvrijwillig ontheemden die er wonen. Weinig landen ter wereld herbergen zoveel vluchtelingen als Jordanië, zeker gemeten naar het beperkte aantal inwoners van tien miljoen.

De officiële cijfers lopen uiteen omdat bijvoorbeeld niet alle vluchtelingen zich hebben geregistreerd, maar alleen uit Syrië zijn het er officieel al bijna 700.000. Dat zijn mensen die dicht bij hun vaderland zijn gebleven en wellicht dachten na korte tijd weer naar huis te kunnen. Maar, zo zei koningin Máxima, één jaar werden er drie, drie werden er zeven en het tijdelijk verblijf werd langer dan gedacht.

Die mensen hebben ook toegang tot financiële diensten nodig, zodat ze zich kunnen ontwikkelen, kinderen naar school kunnen sturen of een bedrijfje beginnen. Dat helpt de vluchtelingen maar ook het gastland, want de vluchtelingen dragen op die manier bij aan de economie.

Máxima, die tijdens haar veldbezoek maandag gesprekken had met vluchtelingen, had in Jordanië goede projecten gezien die mogelijk ook bruikbaar zijn in andere landen met veel vluchtelingen, zo vertelde ze.

Ze uitte ook haar bewondering voor de ,,verbazingwekkende gastvrijheid" die Jordanië de vluchtelingen bood, en vertelde de lokale media dat ook zij onderwerp van de besprekingen waren die ze de afgelopen twee dagen in het land heeft gevoerd.

