Koningin opent kasteel in Nederhemert

Op 15 april 2005 kwam koningin Beatrix naar Nederhemert-Zuid om het herbouwde kasteel te openen. In het laatste oorlogsjaar was het door brand verwoest, waarna een deel was gesloopt. Het was het laatste monument met oorlogsschade in Nederland dat hersteld werd.

Gerda Kooijman, Wellseind:

„Omdat Jelmer Kooijman die dag 7 jaar werd, mocht hij samen met een paar andere kinderen bloemen aanbieden. Heel mooi was dat de toenmalige koningin niet alleen goed geïnformeerd was over de geschiedenis van het kasteel, maar dat ze zelfs van de bloemenkinderen persoonlijke dingen wist.

Op de foto legt ze een hand op Jelmers schouder en feliciteert hem. Ze vraagt hoeveel jaar hij geworden is en of hij in groep 3 zit.”

Martien Vos, Wijk en Aalburg:

„Alle schoolkinderen uit Nederhemert vormden een erehaag voor de koningin. Meester Van der Toorn (directeur) en ik (uiterst links op de foto) als medeauteur mochten samen een boek overhandigen over de school, die toen 75 jaar bestond. De hand van de koningin voelde ruw aan. Een bewijs dat boetseren haar hobby was.

Velen was het opgevallen dat de koningin op haar terugreis achter in de hofauto met aandacht ons boek zat door te bladeren.”