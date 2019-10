Koningin Máxima spreekt maatschappelijke investeerders

Koningin Máxima heeft woensdag in Amsterdam een forum van het Global Impact Investing Network (GIIN) bezocht. Tijdens het tweedaagse forum spreken 1200 deelnemers uit tachtig landen over de laatste trends in beleggen met een maatschappelijk en milieu-oogmerk.

Koningin Máxima bezocht het forum als speciaal pleitbezorger voor de VN. Ze zet zich al tien jaar lang over de hele wereld in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen.

In de Beurs van Berlage schoof Máxima woensdag aan bij een paneldiscussie die ging over de meetbaarheid van de impact van maatschappelijke investeringen.