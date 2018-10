Koningin Máxima opent nieuw kantoor met 3D-logo

Koningin Máxima heeft woensdag het vernieuwde kantoor van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag geopend. Onder toeziend oog van de pers en bondsvoorzitter Willem van Duin verzorgde de koningin de openingshandeling en daarvoor hoefde ze dit keer geen lintje door te knippen.

Op de muur was een herinneringsplaquette bevestigd waarin Máxima een 3D-geprint logo van het Verbond zette. Vervolgens werd met alle aanwezigen geproost op het veertigjarig bestaan van de organisatie.

Máxima woont woensdag ook het symposium bij over de impact van technologie op de toekomst van de verzekeringssector. Later woensdag wordt de koningin in het Vredespaleis in Den Haag verwacht waar ze de opening van het One Young World The Hague-congres bijwoont.

Het Verbond van Verzekeraars is één van de partners van platform Wijzer in geldzaken waar Máxima erevoorzitter van is.