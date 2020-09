Koningin Máxima op bezoek bij buurthuis in Rotterdam-West

Koningin Máxima is donderdagmiddag langsgegaan bij buurthuis Thuis in West in Rotterdam. De koningin bracht een bezoek vanwege het project Samen ouder in West, om eenzaamheid onder ouderen in de wijk tegen te gaan. Het Oranje Fonds, waar het koningspaar beschermpaar van is, ondersteunt het initiatief vanuit het programma Samen ouder.

Máxima sprak tijdens haar bezoek met initiatiefnemers van Thuis in West over onder meer hun doelen en successen en over de impact van het coronavirus. De organisatie vertelde de koningin hoe met het project ouderen worden geholpen en hoe het Oranje Fonds daaraan bijdraagt.

De koningin sprak ook met ouderen en vrijwilligers over hun ervaringen met het buurthuis. Ook nam ze een kijkje bij een kookactiviteit.