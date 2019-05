Koningin Máxima ontmoet premier van Ethiopië

Koningin Máxima heeft woensdag aan het slot van haar VN-werkbezoek aan Ethiopië een "vruchtbaar gesprek" gehad met premier Abiy Ahmed. De koningin gaf na afloop een korte verklaring aan de Ethiopische televisie. De minister-president liet dat aan haar over en trok zich terug in zijn kantoor. Ze kon hem niet overreden samen voor de camera's te verschijnen.

Máxima besprak met Abiy Ahmed de stappen die Ethiopië moet zetten om de toegankelijkheid van financiële diensten voor de bevolking te verbeteren. Mobiel bankieren is de oplossing, maar dan moeten nog wel tal van obstakels worden opgeruimd, vertelde ze erbij. Voor mobiel bankieren is toegang tot elektriciteit nodig en landelijke dekking van internet en telefoon. Zover is Ethiopië nog lang niet.

De koningin was door de premier, die ze eerder dit jaar bij het Wereld Economisch Forum in Davos al had ontmoet, uitgenodigd naar Ethiopië te komen. Hij wil de bestaande plannen voor verbetering van financiële toegankelijkheid "verversen", aldus Máxima. Aanpassing van wet-en regelgeving is daarbij belangrijk, voegde ze eraan toe.

Koningin Máxima heeft ter afsluiting van haar tweedaagse bezoek nog een persontmoeting in haar hotel. Daarna vliegt ze terug naar Nederland, waar ze donderdagmorgen aankomt.

Donderdagmiddag al opent ze in de haven van Amsterdam de nieuwe werf van Feadship, een samenwerkingsverband van scheepswerven Royal Van Lent Shipyard en Koninklijke De Vries Scheepsbouw.