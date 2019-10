Koningin Máxima niet bang om hersenen te bekijken

Koningin Máxima schrok niet terug van het nauwkeurig bekijken van menselijke hersenen. Ze had die al eens van nabij gezien bij een bezoek aan de Nederlandse Hersenbank, vertelde ze donderdagmorgen bij haar werkbezoek aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. De relatie tussen neurowetenschappen en de geestelijke gezondheidszorg stonden bij dat twee uur durende bezoek centraal.

De koningin vroeg honderduit. Het onderzoek in Amsterdam dient talrijke doelen, maar heeft vooral de patiënt als uitgangspunt. Het was, zo hoorde Máxima, niet 'onderzoek vanwege het onderzoek'. En de resultaten worden gedeeld. "Open source", aldus de koningin.

Het werkbezoek stond in het teken van neurowetenschappen en de geestelijke gezondheidszorg. Het Imaging Center bundelt klinische zorg, onderzoek en het ontwikkelen en bereiden van medicijnen. Tijdens een rondleiding door het gebouw kreeg de koningin uitleg over de inzet van onder meer MRI’s en PET-scanners bij de diagnose en behandeling van Alzheimer en MS.

Aansluitend bekeek Máxima diverse demonstraties van hersenonderzoek in het Translationeel Hersenlaboratorium, dat innovaties uit het lab dicht bij de patiënt brengt. In het MeMolab kreeg ze uitleg over de inzet van virtual reality bij de behandeling van bijvoorbeeld rookverslaving. Vervolgens ging de koningin in gesprek met experts over de vraag hoe onderzoek tot vernieuwing leidt in de neurowetenschappen en geestelijke gezondheidszorg.

