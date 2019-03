Koningin Máxima na medische ingreep weer op de been

Koningin Máxima heeft maandag in Breda de negende editie van de Week van het geld geopend. De Week van het geld vindt plaats van 25 tot en met 29 maart en heeft als thema ”Ben jij een held met je geld?”

Tijdens de Week van het geld worden er op basisscholen in heel Nederland ruim 5.000 gastlessen en workshops gegeven over omgaan met geld.

Vorige week hield de echtgenote van koning Willem-Alexander rust nadat zij een kleine, geplande medische ingreep had ondergaan.

Máxima woonde maandag enkele gastlessen bij en sprak met vertegenwoordigers van de gemeente Breda, voetbalclub NAC Breda en leerlingen van de NACADEMY over het stimuleren van financiële vaardigheden.

De koningin is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.