Koningin Máxima krijgt ereplek bij groepsfoto G20

Koningin Máxima heeft zich vrijdagavond in het Teatro Colón in Buenos Aires gevoegd bij de staatshoofden en regeringsleiders die in Argentinië deelnemen aan de G20. De koningin kreeg van haar gastheer president Mauricio Macri een prominente plek bij de 'familiefoto' die op de trappen van het operahuis van de gasten en hun partners werd genomen.

Máxima stond op de tweede rij, pal achter het Argentijnse presidentieel paar. Ze werd geflankeerd door minister-president Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron. Op de eerste rij stonden behalve president Macri en zijn vrouw Juliana Awada verder de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Russische president Vladimir Poetin, de presidentsparen van China en Amerika, en de Japanse premier met zijn echtgenote. De volgende G20 wordt volgend jaar in Japan gehouden.

Macri schotelde zijn gasten voorafgaand aan een diner in de Gouden Zaal van het theater eerst in de grote zaal de voorstelling 'Argentum' voor van de Argentijnse choreograaf Ricky Pashkus, waarin met zang, muziek en dans alle regio's van Argentinië in sneltreinvaart aan de in de ereloges gezeten G20-leiders werden gepresenteerd. In de zaal bevonden zich nog eens duizend genodigden die na afloop de show beloonden met een staande ovatie. Toen de artiesten 'Argentina, Argentina' scandeerden, kon Macri zijn tranen van emotie niet meer bedwingen.

Het is voor het eerst dat de G20, de bijeenkomst van de 19 grootste economieën en de Europese Unie, in Latijns-Amerika wordt gehouden. Het betekent voor Macri de terugkeer van zijn land op het wereldtoneel, waar het onder zijn voorgangers vanaf getuimeld was.

De president heeft koningin Máxima uitgenodigd in haar functie van VN-pleitbezorger op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid van financiële diensten. Hij had donderdag ook al een ontmoeting met haar.