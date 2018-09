Koningin Máxima is nog niet klaar met werk voor VN

Koningin Máxima heeft haar bezoek aan New York afgesloten. In twee dagen tijd heeft ze tientallen gesprekken en een aantal evenementen bijgewoond. Het was wel een beetje veel geweest, gaf ze toe bij vertrek van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties waar woensdagmiddag de laatste gesprekken plaatsvonden.

Het bijwonen van een bijeenkomst over digitale identiteitsbewijzen had de koningin bijzonder belangrijk gevonden. Met goede identiteitsbewijzen kunnen meer mensen makkelijker toegang krijgen tot financiële diensten en dat raakte meteen aan haar werk voor de Verenigde Naties. „Ik sta er helemaal achter”, aldus Máxima over dit 'ID4D' programma van de Wereldbank.

Ook de ontmoeting met bedrijven die kunnen helpen met het verbeteren van financiële toegang voor iedereen - zoals Mastercard, Rabobank, Pepsi, Unilever en PayPal - was bijzonder nuttig geweest, zo vertelde de koningin. "Ze werken enorm mee en er wordt vooruitgang gemaakt". Met een aantal CEO's van de bedrijven had de koningin de afgelopen dagen ook aparte gesprekken.

In haar woensdagmorgen aan de secretaris-generaal António Guterres aangeboden jaarverslag meldde Máxima vooruitgang, maar ze benadrukte nogmaals dat naast toegang tot bankrekeningen, kredieten, leningen en dergelijke het gebruik ervan even belangrijk is en extra aandacht behoeft. Máxima zag dan ook nog voldoende werk voor zichzelf.