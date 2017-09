Koningin Máxima in Mexico: U bent mijn familie

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft koningin Máxima ten overstaan van het internationale forum voor inclusieve financiering gecondoleerd met het recente overlijden van haar vader Jorge Zorreguieta. De president deed dat nadat Máxima de bijeenkomst had toegesproken. Hij was bijzonder blij met haar komst en haar steun.

„U bent mijn familie” , aldus de koningin in haar toespraak tot het gezelschap dat zich inzet voor het verkrijgen van toegankelijkheid tot financiële diensten voor de hele bevolking. „Velen van u zijn mijn bondgenoten”, zei Máxima, die eraan herinnerde dat ze een jaar geleden ook al in Mexico was. „Net als elke familie komen we in goede en in slechte tijden bij elkaar.”

De koningin, die een bliksembezoek brengt aan Mexico in haar VN-functie, gaf haar gehoor een aantal richtlijnen voor verbetering van de toegankelijkheid. Zo moeten er veel meer plekken komen waar de bevolking terechtkan voor bankzaken. „Het netwerk moet vijf keer zo groot worden als het nu is”, zei Máxima. Het gaat daarbij om toegang tot basisdiensten, met name in landelijke gebieden, waar de armoede het hoogst is en er geen banken zijn.

Andere hoofdpunten die Máxima aanstipte waren betere mogelijkheden voor microfinanciering voor met name kleine, vaak informele bedrijfjes, en het ruim inzetten van ‘fintech’ - financiële technologie om snel veel vooruitgang te maken door met technologische oplossingen te komen voor de slechte bereikbaarheid van financiële diensten. In Mexico valt op dat gebied nog veel te winnen want slechts 44 procent van de bevolking heeft toegang tot financiële diensten.

President Peña Nieto ging daar in zijn toespraak, waarin hij steeds teruggreep op de speech van Máxima, meteen op in. De verbetering kan ook door te zorgen dat er betere toegang is tot internet, en dat mobiel bankverkeer mogelijk is.