Koningin Máxima in Helmond voor ‘meer muziek in de klas’

Koningin Máxima heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan de pedagogische hogeschool De Kempel in Helmond in verband met de ondertekening van het MuziekAkkoord. Daarin beloven 30 basisscholen in de gemeente Helmond om –samen met culturele instellingen, muziekverenigingen en sponsoren– structureel muziekonderwijs op hun eigen school te gaan realiseren. Als erevoorzitter van de stichting ”Meer Muziek in de Klas” was de koningin een van de ondertekenaars.