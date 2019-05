Koningin Máxima houdt toespraak op conferentie in Amsterdam

Koningin Máxima hield donderdagochtend de openingstoespraak bij de conferentie Future of Health Coverage in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Zij deed dit in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

De conferentie gaat over de rol van mobiele technologie in de verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Koningin Máxima ging in haar toespraak onder meer in op het belang van „fintech” voor de verbetering van toegang tot financiële diensten. Ook sprak zij over het belang van ziektekostenverzekeringen en veilige spaarmogelijkheden.

