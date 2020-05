Koningin Máxima: Coronacrisis moet geen armoedecrisis worden

Meer dan ooit is het belangrijk om overzicht te houden in inkomsten en uitgaven. Dat zei koningin Máxima dinsdag in haar toespraak tijdens een onlineplatformbijeenkomst van Wijzer in geldzaken. Volgens haar zijn financiële vaardigheden essentieel, juist nu tijdens de coronacrisis.

„Covid-19 begon als een crisis in de zorg. Maar al heel snel zagen we een impact die heel veel groter is. Het is ook een sociale en economische crisis. De gevolgen zijn voor hele grote groepen voelbaar”, zei Máxima vanuit haar werkkamer in paleis Huis ten Bosch. Ze belde in tijdens een jaarlijkse bijeenkomst voor professionals in de financiële sector en het maatschappelijk werkveld, die vanwege de coronacrisis grotendeels digitaal was. Het overkoepelende thema was ”financiële kwetsbaarheid” en ”financiële weerbaarheid”.

„Ik heb de afgelopen maanden veel mensen gesproken die nu in financiële onzekerheid leven”, zei de koningin. "Minder inkomen terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan, en je weet niet hoe lang het gaat duren. Dat levert heel veel stress op."

Máxima, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken, noemde een aantal punten die extra belangrijk zijn. Zo moeten mensen die financieel kwetsbaar zijn zo vroeg mogelijk worden gevonden en moet er meer worden samengewerkt. „We hebben elkaar meer dan ooit nodig”, vindt de koningin. „Mijn oproep is: zoek elkaar op. Social distancing is goed om Covid-19 te remmen, maar om mensen uit de financiële zorgen te halen hebben we juist sociale interactie nodig. Dat kan heel goed op een veilig manier zoals met deze webinar.”

Volgens Máxima is het zonde om een flinke crisis onbenut te laten. „Laten we nu systemen bouwen die echt werken, voor deze crisis en daarna. Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid. Deze gezondheidscrisis moet geen armoedecrisis worden. We moeten niet alleen pleisters plakken maar oplossingen vinden die ook op langere termijn werken. De strijd tegen het virus wordt gevoerd door artsen, verpleegkundigen, wetenschappers. De strijd tegen armoede, schulden en sociaal isolement wordt gevoerd door u allemaal samen.”