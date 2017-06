Koningin Máxima heeft donderdagochtend een werkbezoek aan TOBROCO Machines in Oisterwijk. TOBROCO is winnaar van de Koning Willem I Prijs 2016 in de categorie midden- en kleinbedrijf.

De koningin kreeg een rondleiding door het bedrijf. Zij bekeek onder meer een volautomatisch magazijn. TOBROCO Machines werd opgericht in 1996 en is fabrikant van machines voor gebruik in onder meer de landbouw, wegenbouw en terreinonderhoud.

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.