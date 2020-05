Koningin Máxima brengt onverwacht werkbezoek aan Texel

Koningin Máxima luistert, vraagt en discussieert niet alleen bij haar werkbezoeken in het kader van de coronacrisis, maar geeft ook advies en tips. Dat bleek donderdag weer bij haar onverwachte werkbezoek aan Texel.

Daarbij maakt ze gebruik van de kennis die ze bij eerdere werkbezoeken heeft opgedaan. Op het Waddeneiland waren ze er blij mee. Goede kans dat haar suggestie wordt overgenomen.

De koningin wees namelijk tijdens een gesprek in Strandpaviljoen 15 met vertegenwoordigers van de Texelse huisartsen, ondernemers en VVV op de zogenoemde Corona Check-app die onder meer wordt gehanteerd bij het OLVG in Amsterdam. Daar was ze afgelopen dinsdag bij een visite aan het ziekenhuis alles over te weten gekomen.

De app zou op Texel en de andere Waddeneilanden kunnen helpen bij het monitoren van de gezondheid van met name de toeristen die deze zomer in groten getale worden verwacht. Dat is aan de ene kant goed voor de eilandeconomie, maar aan de andere kant ook een mogelijk gezondheidsrisico. Als bezoekers elke dag de vragenlijst van de app invullen, weten ze niet alleen zelf waar ze aan toe zijn en wat ze te doen staat - binnenblijven bijvoorbeeld - maar kan ook sneller worden gehandeld als er besmettingen zijn.

De app zou gekoppeld kunnen worden, zo bedacht VVV-directeur Frank Spooren meteen, aan de Texel-app die verder wordt opgetuigd om het toerisme in een 1,5 metersamenleving in goede banen te leiden. "Een heel goed idee", vond hij de tip van de koningin. Die had dinsdag in Amsterdam ook weer ervaringen ingebracht die ze een week eerder had opgedaan bij het LUMC in Leiden. Stapelen van kennis en die indien mogelijk delen: voor de koningin is dat een van de mooie kanten van haar werkbezoeken.