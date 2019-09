Koningin Máxima bij workshop vrouwelijke ondernemers

De ochtend van koningin Máxima stond woensdag in het teken van vrouwelijk ondernemerschap. Ze was bij een workshop daarover bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO in Den Haag. De koningin, met niet te missen rode oorbellen, was aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

De workshop was onderdeel van het zogeheten Fempower Your Growth Program, een programma van FEM.NL en The Next Women. FEM.NL is een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING, Rabobank, Better Future, FMO en The Next Women om de financiële sector beter toegankelijk te maken voor vrouwelijke ondernemers. The Next Women is een netwerk van vrouwelijke ondernemers en investeerders.

Máxima zet zich voor de VN al jaren in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen. In Den Haag woonde ze een sessie bij die speciaal gericht was op ondernemers en bankiers.

