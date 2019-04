Koningin Máxima bij jubileumcongres Nibud

Koningin Máxima heeft donderdagochtend in Utrecht het congres Geld & Gedrag bijgewoond. Het jubileumcongres is georganiseerd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Tijdens het congres werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een driejaarlijks Nibud-onderzoek naar de inkomsten, uitgaven en het financiële gedrag van Nederlanders. Aanwezigen dachten na over de vraag wat de komende veertig jaar nodig is om mensen te helpen bij het in balans houden van hun inkomsten en uitgaven.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, waar ook het Nibud lid van is.