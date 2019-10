Koningin Máxima bij forum in Beurs van Berlage

Koningin Máxima was woensdagochtend in de Beurs van Berlage in Amsterdam aanwezig bij een forum van het Global Impact Investing Network (GIIN). Dit is het grootste internationale netwerk voor zogeheten „impact investeerders”.

De investeringen hebben, behalve financieel rendement, als doel het realiseren van positieve en meetbare effecten op de maatschappij en het milieu.

Koningin Máxima woonde de bijeenkomst bij in haar hoedanigheid als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich als UNSGSA wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen.