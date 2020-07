Koningin Máxima bezoekt Veteraneninstituut Doorn

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag het Veteraneninstituut in Doorn bezocht. Het bezoek stond in het teken van de erkenning en waardering van en de zorg voor Nederlandse veteranen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Máxima werd tijdens haar bezoek geïnformeerd over de veteranenwereld en de wijze waarop het Veteraneninstituut zich voor de veteranen inzet. Tijdens een rondleiding door het gebouw maakte ze kennis met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), het Landelijk Zorg Systeem voor Veteranen en het Veteranen Platform, waarbij wordt ingegaan op specifieke vraagstukken die de organisaties in hun werk tegenkomen.

Afsluitend sprak Koningin Máxima met veteranen, dienstverleners en vrijwilligers over de verschillende aspecten van het veteranenwerk, zoals de hulpverlening aan veteranen, het bewustmaken van de rol van veteranen in de samenleving en het organiseren van en deelnemen aan activiteiten door veteranen.

Krijgsmacht

Veteranen zijn alle (oud)-militairen van de Nederlandse krijgsmacht, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog, die het Koninkrijk dienen of gediend hebben in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies.

Het Veteraneninstituut werd in in 2000 geopend in het bijzijn van Prins Bernhard. In 2013 heeft Prinses Beatrix gebouw De Basis geopend.