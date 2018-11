Koningin Máxima bezoekt conferentie in Werkspoorkathedraal

Koningin Máxima bezocht donderdagochtend de Werkspoorkathedraal. Daar was een conferentie naar aanleiding van het tienjarig jubileum van het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH), dat zich inzet voor verduurzaming van internationale handelsketens.

De Werkspoorkathedraal, een grote fabriekshal uit 1960 waarin treinen, trams en ander rollend materieel werden vervaardigd, was het decor van conferentie ”The Future of Sustainable Trade”. De koningin was als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal aanwezig. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprak de aanwezigen ook toe, over de ontwikkeling van duurzamere manieren van ondernemen.