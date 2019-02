Koningin Máxima begint aan werkbezoek in Jordanië

Koningin Máxima is maandagmorgen in Amman begonnen aan haar tweedaagse VN-werkbezoek aan Jordanië.

Eerste programmapunt was een bijeenkomst in het VN-kantoor met verschillende ontwikkelingspartners die in het land actief zijn, zoals de Wereldbank, UNHCR en het Wereldvoedselprogramma.

De koningin, die als speciaal pleitbezorger van de VN voor het beter toegankelijk maken van financiële diensten in Jordanië is, kreeg bij die bijeenkomst te horen hoe de situatie op dit gebied is en wat de aandachts- en knelpunten zijn.

De rest van de dag gaat Máxima op veldbezoek, naar de buiten Amman gelegen plaatsen Zarqa en Salt om de zien hoe verschillende projecten, zoals het aanbieden van digitale diensten, in de praktijk werken.

Dubbelrol Máxima lastig voor Jordaanse media