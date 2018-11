Koningin Máxima aangekomen in Argentinië

Koningin Máxima is woensdagmorgen vanuit Amsterdam aangekomen op het internationale vliegveld Ezeiza van Buenos Aires.

De koningin heeft de komende dagen in haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een serie besprekingen met onder meer regeringsleiders en ministers die in Argentinië zijn voor de G20, de topconferentie die vrijdag en zaterdag in de Argentijnse hoofdstad wordt gehouden.

Máxima heeft woensdag geen officieel programma maar zal zich willen voorbereiden op de ontmoeting in het Centro Cultural Kirchner donderdag, waar ze samen met de Argentijnse president Mauricio Macri een bijeenkomst leidt over 'The Role of Finance for Women's Economic Empowerment.'