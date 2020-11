Koningin Elizabeth nog geen wereldrecordhouder

Het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth wordt in 2022 uitgebreid gevierd, zo maakte de Britse regering donderdag bekend. Maar wanneer de nu 94-jarige Queen die mijlpaal op 6 februari 2022 haalt, heeft ze nog steeds geen 'wereldrecord' in handen.

Elizabeth zou daarvoor nog twee jaar en 111 dagen langer moeten regeren. Dan namelijk haalt ze recordhouder 'Zonnekoning' Lodewijk XIV (1638-1715) van Frankrijk in. Die zat 72 jaar en 110 dagen op de troon, maar hij werd in 1643 dan ook al op 4-jarige leeftijd koning.

Tweede op de ranglijst staat de in oktober 2016 overleden koning Bhumibol van Thailand, die op dat moment zeventig jaar en 126 dagen regeerde. Derde is vorst Johann II van Liechtenstein, die in 1858 als 18-jarige aan de macht kwam in het ministaatje en die het zeventig jaar en 91 dagen volhield. Hij overleed in februari 1929.

Koningin Elizabeth bezet nu nog de vierde plaats, met een regeringstrijd van 68 jaar en 279 dagen. De tweede plaats kan ze op 13 juni 2022 overnemen van koning Bhumibol.