Koning Willem-Alexander trots op bijna jarige Amalia

Koning Willem-Alexander is trots op zijn dochter prinses Amalia die zaterdag 16 jaar wordt. Dat zei de koning dinsdag in Raalte tegen Blauw Bloed, het royaltyprogramma van de EO.

De koning kreeg bij vertrek uit Overijssel de vraag hoe het voor hem is dat Amalia 16 wordt. "Een trotse vader op een trotse dochter. Het is een fantastisch meisje dat nu een jonge vrouw begint te worden en het is een schat van een kind dus we zijn erg blij voor haar", improviseerde Willem-Alexander zijn antwoord.

Koningin Máxima had zich vorige week in Pakistan al uitgelaten over de aanstaande verjaardag. Ook zij was trots, maar tegelijkertijd ook bezorgd: zestien jaar betekende dat de Prinses van Oranje nog maar twee jaar thuis zou wonen en daarna het huis zou uitgaan om te studeren.