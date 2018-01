Koning Willem-Alexander prijst jarige prinses Margriet

Koning Willem-Alexander heeft prinses Margriet vrijdag in een speciale uitzending van de TV Show van Ivo Niehe in een videoboodschap gefeliciteerd met haar 75e verjaardag. De koning prees zijn tante voor alles wat ze heeft gedaan en met name ook haar rol binnen het koningshuis.

Willem-Alexander noemde onder meer haar warme persoonlijkheid en het feit dat ze een belangrijk persoon is in de familie en ook in zijn leven. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan dat Margriet al drie generaties van Nederlandse vorsten bijstaat: "Eerst haar moeder, toen haar zus en nu ook mij", aldus de koning.

Willem-Alexander zei dat Margriets 75e verjaardag niet alleen een moment is om terug te kijken maar ook vooral om vooruit te kijken. "Je staat er nog vol in", zo richtte hij het woord aan Margriet. "Ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken."

In de TV Show kwamen ook Margriets kinderen Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris aan het woord. Verder waren er persoonlijke felicitaties van onder meer Erica Terpstra en Jan Smit. Samen met Ivo Niehe keek Margriet in de uitzending terug op de eerste 75 jaar van haar leven.