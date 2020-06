Koning Willem-Alexander op bezoek bij BOA's in Leiden

Willem-Alexander is maandagmiddag langsgegaan bij Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van team Handhaving gemeente Leiden, en politiemensen met wie de BOA’s nauw samenwerken. De koning kreeg onder meer uitleg over hun werkzaamheden en leerde over de impact van de coronacrisis daarop.

In het nieuwe stadskantoor kreeg Willem-Alexander uitleg in de werkruimten van de BOA's en sprak hij met het team Handhaving over de impact van de coronamaatregelen op de dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens wandelde de koning door de stad en hoorde hij van dienstdoende BOA’s ter plaatse over hun ervaringen in de praktijk. Ook sprak Willem-Alexander met de samenwerkingspartners van het team Handhaving, waaronder politie, vergunningverleners en ondernemers.

De BOA’s zijn in dienst van de gemeentelijk overheid. Ze richten zich op leefbaarheid en werken mee aan een schone, bereikbare, leefbare en veilige stad. Ze controleren of mensen zich aan de regels houden en handhaven indien nodig op overtredingen. Naast het reguliere werk houden zij zich sinds de uitbraak van het coronavirus ook intensief bezig met het handhaven van de coronamaatregelen, zoals toezicht op het afstand houden, terrasvergunningen en crowd management in de binnenstad.