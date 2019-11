Koning Willem-Alexander heropent Nationaal Monument Kamp Vught

Koning Willem-Alexander opende woensdagmiddag het vernieuwde herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was daarbij aanwezig.

Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp van de Duitse bezetter. Sinds 1990 is het als Nationaal Monument opengesteld voor het publiek.

Bij de opening werd aandacht geschonken aan de geschiedenis van Kamp Vught en het educatieve programma van het Nationaal Monument. Vervolgens kreeg de koning een rondleiding door de nieuwe tentoonstelling en gaat hij in gesprek met oud-gevangenen. Afsluitend sprak hij met vrijwilligers en andere betrokkenen.

‘Konzentrationslager Herzogenbusch’, zoals Kamp Vught officieel heette, werd in 1942 gebouwd, omdat de SS de toenemende stroom aan gevangenen in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork niet meer aankon. In het concentratiekamp werden tussen januari 1943 en september 1944 ongeveer 32.000 mensen opgesloten, onder wie joden, politieke gevangenen, verzetsstrijders, Jehova’s getuigen en gijzelaars. Naast Nederlanders, zaten er in kamp Vught ook meer dan duizend Belgen, Fransen, Duitsers en mensen met een andere nationaliteit gevangen. Velen van hen werden vervolgens op transport gezet naar concentratiekampen in Duitsland en vernietigingskampen in bezet Polen.

Nationaal Monument Kamp Vught heeft nu het museum verbouwd en de tentoonstelling vernieuwd. Onder het motto ‘Succesvol verder: met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ wil het herinneringscentrum bezoekers bewustmaken van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de huidige samenleving. De tentoonstelling maakt inzichtelijk dat keuzes van individuele mensen ook nu nog kunnen leiden tot onderdrukking en uitsluiting of juist tot vrijheid en dialoog.

Het Nationaal Monument werd op 18 april 1990 geopend door koningin Beatrix. Prins Bernhard was in 2002 aanwezig bij de ingebruikname van het nieuwe herinneringscentrum en het heringerichte terrein van Nationaal Monument Kamp Vught.