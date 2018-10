Koning Willem-Alexander duikt moestuin in

Koning Willem-Alexander heeft in Kloosterburen een wandeling gemaakt door een moestuin. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan de Groningse plaats, waar de koning kennismaakte met de coöperatie Klooster&Buren. Doel van de coöperatie is de leefbaarheid in het gebied te versterken.

In het burgerinitiatief Klooster&Buren zijn vijf dorpen vertegenwoordigd en worden zorg, wonen en natuur- en cultuurbehoud aan elkaar gekoppeld. Willem-Alexander werd bijgepraat over het werk van de coöperatie, die sinds 2015 bestaat en voortborduurt op de gebiedsontwikkeling van kloosterterrein het Olde Klooster. Na een gesprek met een aantal betrokkenen kreeg de koning een rondleiding over het kloosterterrein.

Willem-Alexander bekeek onder meer de kloostertuin, die weer in gebruik is als groenten- en bloementuin. Ook sprak hij deelnemers van Mien Toentje (mijn tuintje), die als dagbesteding werken in de moestuin of de timmerwerkplaats. De koning sloot het bezoek af met een informeel gesprek met de bewoners van appartementencomplex ’t Olde Heem, waar mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen een appartement kunnen huren in combinatie met zorg en begeleiding op maat. Bij het informele gesprek waren ook medewerkers aanwezig.

Het werkbezoek van Willem-Alexander is het derde van een serie waarin de koning aandacht schenkt aan collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. In juni hoorde Willem-Alexander in Hilvarenbeek over de initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpen in de gemeente. In juli ging de koning langs bij een aantal Amsterdamse burgerinitiatieven om de leefomgeving te verbeteren.