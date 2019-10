Koning Willem-Alexander bekijkt waterbeheer in Kerala

Koning Willem-Alexander sloot vrijdag zijn vijfdaagse staatsbezoek aan India af met een vaartocht door de ‘backwaters’ van Alleppey in de deelstaat Kerala. Dit stelsel van lagunes, meren, sloten, rivieren en verbindingskanalen parallel aan de Arabische zee vormt een uniek ecosysteem en is voor de Zuid-Indiase staat van groot belang.

Het gebied met 900 kilometer aan waterwegen is door tal van redenen ook kwetsbaar, zoals hevige overstromingen de afgelopen jaren hebben aangetoond. Beter waterbeheer moet zulke natuurrampen voorkomen of beperken. Nederland, dat een soortgelijk landschap kent, kan India daarbij helpen en waterexperts uit beide landen hebben een lijst met aanbevelingen opgesteld. Het koningspaar kreeg daar tijdens de vaartocht tekst en uitleg over en kon het landschap - mede gekenmerkt door polders - zelf in ogenschouw nemen.

Koning Willem-Alexander kon zich als ervaringsdeskundige in de gesprekken mengen. Voor zijn koningschap vormde watermanagement, naast de strijd via de VN voor toegang tot water en sanitatie voor iedere mens, een van zijn mee opvallende bezigheden.

Na de vaartocht eindigde het staatsbezoek formeel met een gesprek met de meegereisde Nederlandse media. Daarmee is het reizen nog niet over. Volgende week dinsdag wordt het koningspaar in Tokio verwacht bij de intronisatie van de Japanse keizer Naruhito. Die verklaart vanaf de speciale keizerstroon dat hij deze nu rechtmatig bezet.