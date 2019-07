Koning voelt zich thuis in nieuwe huis

Voor het eerst poseren de Oranjes in de tuin van hun nieuwe woning: het volledig gerenoveerde Paleis Huis ten Bosch. Met de traditionele fotosessie wordt de zomervakantie ingeluid.

Hand in hand komen ze aangelopen. Vijf op een rij. Het grind in de paleistuin van Huis ten Bosch knispert. Fotografen drukken in een razend tempo af.

De koninklijke familie is inmiddels gewend aan het jaarlijkse fotomoment, zo vlak voor de vakantie. Geoefend volgen ze de aanwijzingen op. Links kijken, rechts kijken. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane –alle drie in fleurige zomerjurken– samen. De drie prinsessen met hun moeder erbij. Daarna een van ieder apart. Koning Willem-Alexander grapt dat hij helemaal niet meer nodig is. Later neemt hij ongedwongen met één opgetrokken knie plaats voor de dames, aangemoedigd door de pers.

De fotosessie mag gesneden koek zijn, de locatie is dat niet: pas sinds januari bewonen de Oranjes het Haagse paleis. Hoewel ze eerst wat tegen de verhuizing opzagen, voelen ze zich inmiddels helemaal thuis, vertelt Willem-Alexander. Hij woonde van 1981 tot 1983 in het paleis en is naar eigen zeggen blij om terug te zijn. De prinsessen hebben het er volgens Máxima om een heel andere reden naar de zin: ze hoeven minder ver te fietsen naar hun school –Gymnasium Sorghvliet– en vriendinnen komen vaker over de vloer.

Zo uitgebreid als het paar ingaat op hun nieuwe woning, zo summier zijn ze over de foto van Máxima met de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman tijdens de G20-top. Over de foto ontstond veel ophef omdat Máxima in het gesprek met de kroonprins de kwestie-Khashoggi niet had aangekaart. Volgens Máxima hebben de premier en de minister van Buitenlandse zaken er al voldoende over gezegd.

Direct na de fotosessie vertrekken Willem-Alexander, Máxima en hun dochters naar Griekenland – volgens de Telegraaf per regeringstoestel. Daar heeft het gezin een eigen vakantievilla. Een paar weken uit het zicht van de camera’s.