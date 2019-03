Koning viert 100 jaar luchtvaart mee

Luchtvaartmaatschappij KLM, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en GKN Fokker bestaan dit jaar 100 jaar. Koning Willem-Alexander was donderdag aanwezig op het eeuwfeest dat in Eye Filmmuseum in Amsterdam werd afgetrapt.

De partijen hebben niet voor niets gekozen voor Amsterdam Noord als locatie voor de bijeenkomst. In 1919 werd hier de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) georganiseerd. Kort daarna werd de KLM opgericht, die gebruikmaakte van toestellen van het dat jaar eveneens opgerichte Fokker. In 1919 werd ook de voorloper van de NLR, de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL), opgericht om de veiligheid van de militaire en civiele luchtvaart te vergroten.

Tijdens de viering sprak de koning met studenten die meedoen aan een speciale challenge in het kader van het jubileumjaar. Ook verrichtte de koning de ceremoniële eerste muntslag van de vijf euro herdenkingsmunt. De munt is ter ere van honderd jaar Nederlandse luchtvaart vervaardigd.

Op de feestdag werd teruggekeken, maar de blik was ook op de toekomst van de luchtvaart gericht. In het bijzonder werd stilgestaan bij de uitdagingen om slim, duurzaam en economisch verantwoord te kunnen blijven vliegen.