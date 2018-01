Koning verrast Schalkwijk Haarlem met bezoek

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag buurtbewoners in Schalkwijk verrast met een onaangekondigd werkbezoek. Op uitnodiging van burgemeester Jos Wienen nam Willem-Alexander een kijkje bij de wijkcentra De Ringvaart en De Kleine Ringvaart en jongereninitiatief TripleThreaT.

De koning sprak met bewoners over de vraag in hoeverre zij zich thuis voelen in hun wijk en over het belang van ontmoetingsplekken voor de samenhang in de buurt.

In wijkcentrum De Ringvaart, waar het werkbezoek begon, sprak Willem-Alexander over de kracht, kwetsbaarheden en toekomst van Schalkwijk. Dat deed hij onder anderen met vertegenwoordigers van Stichting Samen. De stichting is opgezet door de Marokkaanse gemeenschap in Haarlem met als doel contacten te leggen met andere wijkbewoners. Dat gebeurt met debatavonden, sporttoernooien en maaltijden.

In De Kleine Ringvaart toonden jongeren hun zelf ingerichte fitnessruimte en de Maakplaats, waar ze hun technische en ambachtelijke vaardigheden ontdekken. Zij leren er zagen, timmeren en materialen recyclen.

Tot slot ging de koning naar TripleThreaT, waar jongeren zich kunnen uitleven op hun passie. Basketbal en hiphop zijn belangrijke activiteiten, maar er is ook een platform voor jonge ondernemers, de TripleThreaT 2.0 Store in winkelcentrum Schalkwijk. Willem-Alexander sprak met enkele jonge deelnemers over het belang van TripleThreaT als ontmoetingsplek en woonde een sportactiviteit bij.

Eerder bracht de koning soortgelijke wijkbezoeken aan Beukbergen in Zeist, de Jordaan in Amsterdam, de Schilderswijk in Den Haag, Hillesluis in Rotterdam en De Bennekel in Eindhoven.