Koning verrast Brabantse brandweermannen

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag samen met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een rondleiding gekregen door een brandweerkazerne in Tilburg. De onverwachte inspectie vond plaats in het kader van een werkbezoek van de koning aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.

Het tweetal werd rondgeleid door professionals en vrijwilligers in de brandweerkazerne. Ook voerden zij gesprekken met de brandweerlieden over rampenbestrijding, crisisbeheersing en werkzaamheden van de brandweer. Voor veel medewerkers van de brandweer was het een verrassing dat Willem-Alexander de kazerne bezocht.

De medewerkers van de veiligheidsregio wilden vooral benadrukken dat de samenwerking tussen de verschillende instanties goed verloopt.