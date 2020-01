Koning: Verhaal van Holocaust blijven vertellen

"We moeten de Holocaust altijd blijven herinneren". Dat zei koning Willem-Alexander donderdagmorgen in Herzliya, waar hij in het verzorgingshuis Beth Juliana gesprekken had gevoerd met overlevenden van de systematische vervolging en uitroeiing van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Hun verhaal moet verteld blijven worden", aldus de koning die het bijzonder vond deze kans te hebben gehad. De gesprekken over de oorlog, onderduiken en de verschrikkingen van de kampen en het nieuwe leven in Israël hadden ook indruk gemaakt. "Deze mensen zijn monumenten in de tijd". "In een tijd dat het antisemitisme begint op te kruipen en dat mensen beginnen te relativeren, moeten we iedere keer weer keihard zeggen 'nee' dit mag nooit, nooit meer gebeuren", aldus Willem-Alexander.

Rondleiding

De koning vond dat hij met zijn aanwezigheid in Israël bij het Wereld Holocaust Forum en het bijwonen van de herdenking van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz volgende week maandag, "een klein steentje kon bijdragen vanuit Nederland en de Nederlandse gemeenschap aan dat belangrijke moment".

Het uitstapje naar de Israëlische kustplaats Herzliya was onderdeel van het eigen programma dat Willem-Alexander donderdag in Israël afwerkte, vooruitlopend op zijn deelname aan het Forum in Yad Vashem in Jeruzalem. Het herinnerings- en educatiecentrum bezocht hij aan het begin van de ochtend. In sneltreinvaart kreeg hij een persoonlijke rondleiding door de tentoonstelling, waarbij de nadruk werd gelegd op de Nederlandse elementen, zoals kamp Westerbork.

De koning was niet onbekend met Yad Vashem, dat zijn ouders en grootouders ook al bezochten. Zelf was hij er tijdens een privéreis naar Israël in 1999 geweest.

Koning ontmoet in Israël overlevenden van Holocaust