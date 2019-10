Koning van Tonga installeert nieuwe premier

Het Pacifische koninkrijk Tonga heeft weer een premier. Koning Tupou VI heeft dinsdagmiddag Pohiva Tu'i'onetoa ontvangen en hem officieel benoemd tot eerste minister, als opvolger van de op 12 september overleden 'Akilisi Pohiva.

De nieuwe premier was op 27 september al door het parlement gekozen, met 15 van de 23 stemmen. Maar omdat de koning op dat moment in New York verbleef voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en hij aansluitend een bezoek bracht aan de Verenigde Arabische Emiraten, moest de installatie even wachten.

Premier Pohiva Tu'i'onetoa, die bij de ontvangst in het paleis een looprek moest gebruiken, heeft maar een regeringstermijn van twee jaar, zijnde de nog resterende ambtsperiode van zijn overleden voorganger.