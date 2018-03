Koning tekent meer dan 2000 keer

De Tweede Kamer heeft dinsdag het jaarverslag ontvangen van koning Willem-Alexander. In dit zogenoemde Jaaroverzicht worden de activiteiten opgesomd die leden van het Koninklijk Huis in het afgelopen jaar hebben ondernomen. Het zwaartepunt ligt daarbij op de werkzaamheden van koning en koningin.

Zo heeft koning Willem-Alexander in 2017 in totaal 178 wetten, 169 algemene maatregelen van bestuur en 1818 Koninklijke Besluiten ondertekend, goed voor 2165 krabbels. Dat gebeurde meestal achter zijn bureau, maar als een ondertekening tijdens verblijf in het buitenland niet kan wachten, kan de koning dat ook doen op zijn iPad. Vorig jaar gebeurde dat dertien keer, zo is in het Jaaroverzicht terug te vinden. Terug in Nederland zette Willem-Alexander alsnog zijn handtekening onder het origineel.

In totaal zijn 57 mensen in bijzijn van de koning beëdigd. Het grootste aantal daarvan was de ploeg ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte-III, die eind oktober na een formatie van zeven maanden aantrad. Tijdens de kabinetsformatie is Willem-Alexander volgens opgave van het jaaroverzicht 22 keer geïnformeerd over de voortgang daarvan. In aansluiting op de installatie van een nieuw kabinet is de koning begonnen met een serie kennismakingsgesprekken met bewindslieden en fractievoorzitters. Die reeks loopt nog.

Koning Willem-Alexander heeft het voorbije jaar van 39 nieuwe ambassadeurs hun geloofsbrieven ontvangen en van 17 buitenlandse vertegenwoordigers in een speciale ontvangst afscheid genomen. De RVD bracht driehonderd persberichten uit over het Koninklijk Huis, meestal om activiteiten van de Oranjes aan te kondigen of achteraf bekend te maken.

Het Jaaroverzicht Koninklijk Huis is voor de achtste keer verschenen. Het parlement heeft jarenlang om een jaaropgave gevraagd, waarbij werd verwezen naar andere koningshuizen die al royaal inzage gaven in hun werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten.