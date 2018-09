Koning strak in pak tussen de schapen

Koning Willem-Alexander waande zich donderdag even een schaapsherder. In Drenthe opende hij een schaapskooi in het grootste hoogveengebied van Nederland. Dat deed Willem-Alexander door de deuren open te zwaaien van een stal waarin ruim duizend schapen stonden.

Na enige aanmoediging van de koning liepen de dieren natuurgebied het Bargerveen in. De schaapskooi, die behalve aan de schapen ook onderdak biedt aan 110 runderen, is de kroon op de natuurontwikkeling Bargerveen. In het hoogveengebied, met 2000 hectare het grootste van ons land, vonden jarenlang beschermings- en herstelwerkzaamheden plaats. Met de ingebruikname van de schaapskooi is de laatste fase afgerond.

Koning opent schaapskooi

Willem-Alexander zag donderdag niet alleen de schapen. Ook nam hij een kijkje in het nieuwe bezoekerscentrum en kreeg hij een rondleiding door het Bargerveen. De opening werd afgesloten door Daniël Lohues, die zijn nummer 'Hier kom ik weg' zong voor de koning.