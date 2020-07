Koning stapt in net gerepareerde F-16

Als de koning een kijkje neemt op Vliegbasis Volkel mag een rondvlucht natuurlijk niet ontbreken. Nu kan het nog.

Donderdag. Koning Willem-Alexander laat zich tijdens een werkbezoek op Volkel informeren over inzet en toekomst van onze jachtvliegtuigen. Nationaal en internationaal.

Om een beetje inzicht te krijgen in de procedures rond een F-16-vlucht kan de koning een rondvlucht natuurlijk niet afslaan. „Nou, als u zo aandringt...” Het 312 squadron rijdt de J-882 voor. Instappen! Kapitein voorin, koning achterin.

Het toestel, 36 jaar oud, is ooit in elkaar gesleuteld door Fokker. Of de koning weet dat de kist een week geleden nog met panne in de garage stond, is maar zeer de vraag. „De auto-pilot van dit oude beestje is vorige week nog gerepareerd”, bevestigen bronnen op Volkel aan het Reformatorisch Dagblad.

Meevliegen met een jachttoestel kan nog net. Nederland schafte ooit 213 F-16’s aan – 177 eenzitters, 36 tweezitters. De vloot telt minder dan zestig stuks, waarvan slechts vier tweezitters. Met het aantreden van de F-35 is meevliegen binnenkort helemaal niet meer mogelijk. De JSF-vloot bestaat alleen uit eenzitters.

Het Koninklijk Huis heeft iets met de luchtmacht. Koningin Máxima vloog zes jaar geleden al eens met een F-16. En prins Claus stapte ooit in Starfighter.

Ook voor de koning is de luchtvaart geen onbekend terrein. Regelmatig stapt Willem-Alexander, gecertificeerd piloot, achter het stuur van een Boeing 737. Maar een F-16 –top dik 2000 km/uur– is toch een tikje anders.

De grote vraag is natuurlijk of de koning tijdens zó’n vlucht een spuugzakje nodig heeft gehad. Video-opnames ontbreken. Op last van de RVD. Het antwoord op de vraag zal ook wel nooit duidelijk worden. Want zo’n vraag stel je niet aan een koning.