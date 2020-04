Koning scoort hoogste cijfer uit ambtsperiode

In deze crisistijd waarderen veel Nederlanders het optreden van koning Willem-Alexander. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en actualiteitenprogramma EenVandaag.

In de enquête van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, krijgt de koning als rapportcijfer een 7,7. Dat is het hoogste cijfer dat hij tot nu toe kreeg gedurende zijn ambtsperiode. Van de Nederlanders zijn acht op de tien tevreden met de manier waarop Willem-Alexander de afgelopen jaren heeft opgetreden.

Ruim driekwart heeft vertrouwen in Willem-Alexander als koning. Hij wordt getypeerd als menselijk, betrokken en meelevend.

Men is minder te spreken over zijn salaris, zijn ietwat stijve houding en zijn geërfde titel. Toch vinden zes op de tien Nederlanders dat de traditie van troonopvolging moet blijven voortbestaan.

Onzichtbaar

Ook in het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag scoort de koning goed. Ruim 72 procent van de ondervraagden waardeert zijn verbindende rol en zegt dat hij zich goed verdiept in de problemen die er spelen.

Toch vinden sommige Nederlanders hem nog een beetje te onzichtbaar in deze crisis. Waar premier Rutte een leidende rol pakt, blijft de rol van de koning wat onduidelijk. „Zijn bezoekjes, zijn telefoontjes, zijn speech, het komt een beetje plichtmatig en houterig over”, aldus een deelnemer aan het onderzoek.

Wel is er begrip voor het feit dat het voor de koning moeilijk is om zijn eigen mening te geven en dat hij gebonden is aan allerlei protocollen. Sommige ondervraagden vinden dat hij financieel ook wel een steentje mag bijdragen aan de crisis.

De onzichtbaarheid die de deelnemers signaleren lijkt ook wat effect te hebben op het vertrouwen in de koning. Ook dit jaar is is het vertrouwen hoog (75 procent). Wel ligt het iets lager dan vorig jaar (82 procent).

Ook de excuses die de koning maakte voor het Nederlandse geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië vielen bij sommige deelnemers, vooral bij militairen en hun familie, verkeerd. Het vertrouwen is nu weer op het niveau van 2016 (77 procent).

Woningsdag

De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn niet zo enthousiast over de manier waarop Koningsdag, oftewel Woningsdag, dit jaar gevierd werd. Vooral de gezelligheid van de normale Koningsdag werd erg gemist.