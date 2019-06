Koning: Samen de klappen van brexit opvangen

De Oranjes zouden deze keer in vrede naar Cork komen. In tegenstelling tot stadhouder-koning Willem III in 1690. En zo luisterde het koningspaar bij fort Camden in alle rust naar Ierse vrijwilligers.

De historie van het fort kwam vrijdagmiddag niet ter sprake. „Onze familie is vele honderden jaren verbonden met de Europese geschiedenis. Dus de kans is aanwezig dat je een deel van die geschiedenis ergens tegenkomt”, antwoordt de koning nuchter op de vraag of hij de confrontatie met zijn familiegeschiedenis als een lust of een last ervaart.

Liever kijkt hij vooruit, naar hoe Nederland anno 2019 kan samenwerken met de Ieren. Tijdens het persgesprek aan het einde van zijn driedaags staatsbezoek benadrukt de koning dat nog maar eens. Brexit stond hoog op de agenda. Net als vorig jaar oktober, in het Verenigd Koninkrijk. Daar wilde de koning laten zien dat „ondanks het vertrek van de Britten uit de EU, wat we als Nederland zeer betreuren, toch buren zullen blijven en goede contacten zullen houden.”

video

Omdat dat andere buurland van Groot-Brittannië –Ierland dus– grote gevolgen zal ondervinden van de brexit, is het belangrijk „schouder aan schouder staan met onze Ierse vrienden om de klappen op te vangen.”

Franse vlag

Voor het stadhuis in Cork wachten Nederlandse vakantiegangers het paar ’s morgens op. „We zitten sinds maandag in een huisje hier 10 kilometer vandaan”, vertelt Marie-José Groeskamp uit Doetinchem. „We hoorden dat de koning ook naar Cork kwam, tja, wat doen je dan? Dan ga je toch?”

Ook de in Ierland wonende Nederlandse Karin van Driezum is met haar Ierse collega –in oranje outfit– gekomen om een glimp op te vangen. Het wordt meer dan een glimp. Pal naast de auto begroeten de toeschouwers Willem-Alexander en Máxima.

Welkom door de burgemeester van Cork op het stadhuis. beeld ANP, Patrick van Katwijk

Eén meisje wappert met een Franse vlaggetje. Ook rood, wit en blauw. En niet zo’n grote blunder als medewerkers van de Ierse premier Varadkar donderdag begingen. Zij hingen de Nederlandse driekleur op zijn kop –het blauw bovenaan– naast de Ierse en Europese vlag.

Na de ontmoeting met de burgemeester stapt het paar op de boot. Op naar Cobh. Niet voor een pleziertochtje: op de planning staan gesprekken met een zoöloog en historicus van de universiteit van Cork. Over natuurbescherming, Ierse geschiedenis en ontwikkeling van de haven.

Boottocht van Cork naar Cobh. beeld ANP, Patrick van Katwijk

Bij aankomst treft het koningspaar de economische missie van meereizende bedrijven uit de maritieme sector. Ook neef Pieter-Christiaan bevindt zich in het gezelschap. Hij is op pad voor de firma Certus.

Hun dochters zullen Willem-Alexander en Máxima de komende dagen niet zien. Maandag worden de twee in Windsor verwacht, waar Queen Elizabeth de koning zal installeren in de prestigieuze Orde van de Kousenband.