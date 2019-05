Koning prikt vorkje mee tijdens Iftar

Koning Willem-Alexander heeft donderdagavond een bezoek gebracht aan buurthuis Mandelaplein in de Haagse wijk Transvaal. Daar schoof hij aan tijdens de Iftar, de maaltijd die direct na zonsondergang tijdens de ramadan wordt gegeten, en sprak hij met buurtbewoners.

De koning hoorde waarom het buurthuis voor de aanwezigen een belangrijke plek in de wijk is. Voor de meesten is het een plek om samen te komen en anderen te ontmoeten. De jongens Jamshaid en Ilyas (beiden 14) komen uit de buurt en zijn geregeld in het buurthuis te vinden voor “de leuke activiteiten”: een balletje trappen, mee op kamp of karten.

Om stipt 21.38 uur was het tijd voor de Iftar, die begon met een harirasoep. Met vlees, zo wenste de koning. Van zijn tafelgenoten wilde hij ondertussen weten wat een Iftarmaaltijd voor hen betekent. “Het is een moment van ontmoeting en bezinning”, legt jongerencoach Yassine (29) uit. Hij liep jaren geleden stage in het buurthuis en komt hier nu nog geregeld. “Familie en vrienden komen tijdens zo’n Iftar samen en het is de bedoeling dat je met anderen aan tafel gaat zitten die je niet kent, net als hier.”

Na het gesprek verplaatste het gezelschap zich naar de gymzaal. Hier kreeg de koning, terwijl het hoofdgerecht werd geserveerd, uitleg over de taallessen die vier keer per week worden gegeven aan zo’n 80 tot 90 vrouwen. Voor een van de cursisten, die acht maanden geleden van Turkije naar Nederland verhuisde, is de taalles belangrijk om zich verstaanbaar te kunnen maken. “Ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen”, zegt ze. “En ik wil in gesprek kunnen gaan met de huisarts en de leerkracht op school.”

Aangezien het koninklijk bezoek niet was aangekondigd, reageerden velen verrast. Voor de 14-jarige Ilyas was het wel even schrikken. “Ineens zag ik allemaal camera’s en toen kwam de koning binnen. Die had ik nog nooit gezien.” Yassine ontmoette de koning al eerder, drie jaar geleden in de Schilderswijk. “Hij wist het allemaal nog”, reageerde Yassine verbaasd. “Het is leuk dat hij nu hier is.” Dat vindt ook de 24-jarige Ayoub. “Heel gaaf dat ie ineens naast je zit.” Na een groepsfoto en een groot applaus verliet Willem-Alexander het buurthuis. "Willem, Willem", schreeuwden de aanwezigen.

Buurthuis Mandelaplein organiseert eens per jaar een ontmoetingsavond rond de Iftar voor bewoners van de wijk en vrijwilligers. Ook zijn er gedurende het hele jaar taallessen, kooklessen, kapperslessen voor vrouwen en een weekendschool voor kinderen. Behalve de ramadan worden ook feestdagen als burendag, kerst en het Hindoestaanse festival Holi gevierd.