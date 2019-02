Koning prijst aanpak probleemwijk bij bezoek aan Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een verrassingsbezoek gebracht aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Het bezoek was op uitnodiging van burgemeester Ahmed Aboutaleb en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap. Na afloop prees de koning de Rotterdamse aanpak.

„De Rotterdamse aanpak is uniek", zei de koning. „Ik denk dat die heel erg past in de Nederlandse aanpak: open, transparant. En waar de burgemeester, samen met de driehoek, naar de wijk toegaat en de problemen bespreekt en ook de wijk zelf verantwoordelijk houdt voor de aanpak ervan. Het is een wisselwerking, beide kanten op. Dat doet deze burgemeester heel goed. Ik ben blij dat hij me meegenomen heeft."

Het bezoek aan Rotterdam-West nam drie uur in beslag. Aboutaleb: „Het is een mooi initiatief van de koning dat hij hier is komen kijken naar de mooie dingen die hier gebeuren en de minder mooie dingen die nog verbeterd moeten worden. Hij stelt veel vragen aan de betrokkenen. Ik denk dat het heel goed is dat de majesteit op deze manier zijn belangstelling laat blijken."

Tijdens een wandeling over de Mathenesserweg, waar veel illegale casino's de deuren moesten sluiten, ontmoette de koning bewoners die bij de transformatie van de wijk een grote rol spelen. Aboutaleb vertelde de koning dat de gemeente op de Schiedamseweg nog zwaar moet ingrijpen. De burgemeester wil er tientallen malafide winkels weg hebben.

Ook de woonsituatie moet worden aangepakt. Aboutaleb: „Er wonen hier nog te veel mensen in een te klein huis, soms in beschimmelde woningen, soms wordt er 's avonds nog een matrasje op de grond gelegd om nog een familielid te laten slapen. De sociale condities zijn nog niet optimaal. We hebben hier nog wel een jaar of tien werk, denk ik."

Aanleiding voor het aanpakken was de wijk vormde een arrestatie van een Fransman in 2015 die verdacht werd van terroristische activiteiten in Frankrijk.