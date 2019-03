Koning plaatst 2400 handtekeningen

Koning Willem-Alexander heeft vorig jaar 24 mensen de eed afgenomen. Hij tekende ruim 2000 koninklijke besluiten en bijna 400 wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur. Zeventien keer plaatste hij die handtekening op zijn iPad, omdat hij in het buitenland op reis was.

Het zijn cijfers uit het jaaroverzicht over 2018 dat vorige week werd gepubliceerd. Het is de negende keer dat het Koninklijk Huis een uitvoerig overzicht van de koninklijke werkzaamheden uitbrengt. Het jaarverslag kwam er op verzoek van de volksvertegenwoordiging, die meer inzicht wilde in de werkzaamheden van de leden van het Koninklijk Huis. Voorbeeld waren de Scandinavische landen, waar een jaaroverzicht al langer gebruikelijk was.

Tot de 24 mensen die in 2018 door het Nederlandse staatshoofd werden beëdigd, behoorden minister Blok van Buitenlandse Zaken en de commissarissen van de Koning in Overijssel en Noord-Holland.

Veelzijdig

Op Paleis Noordeinde kwamen 35 ambassadeurs hun geloofsbrieven aanbieden, terwijl de koning 14 ambassadeurs ontving voor een afscheidsaudiëntie. Sudan stuurde vorig jaar zelfs twee keer een nieuwe ambassadeur.

Het overzicht concentreert zich op het koningspaar, maar ook de prinsessen Beatrix, Margriet en Laurentien krijgen aandacht. Tezamen legden ze honderden bezoeken af.

Volgens grootmeester drs. J. Th. Versteeg geeft het jaaroverzicht „een indruk van de veelzijdigheid, reikwijdte en inhoud” van het werk van ons vorstenhuis. „Maar bovenal geeft het een beeld van ons koninkrijk en van de bevlogenheid en de inzet van de organisaties die zij hebben bezocht en van de mensen die zij hebben ontmoet.”

Vreugde en verdriet

In 2018 was Leeuwarden niet alleen de provinciehoofdstad van Friesland, maar ook Culturele Hoofdstad van Europa. Nijmegen werd bestempeld als European Green Capital. Utrecht vierde het twintigjarig bestaan van Leidsche Rijn en Hengelo stond stil bij 150 jaar Techniekstad. Maastricht vierde het gereedkomen van de Groene Loper over de A2, ’s-Hertogenbosch de opening van het Social Label Lab en Emmen het herstel van het natuurgebied Bargerveen. En net als ieder jaar vierde Curaçao uitbundig de Dia di Bandera (Papiaments voor: Dag van de Vlag). Allemaal aanleiding tot vorstelijk bezoek.

Niet alleen vreugde en trots trokken koninklijke belangstelling, maar ook de zorgen en het verdriet van mensen: organisaties als Schuldenlab070, de Internationale MS Federatie, Stichting Zwerfjongeren, het Leger des Heils, Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Denis Mukwege Foundation voor slachtoffers van seksueel geweld kregen aandacht van de koninklijke familie.

Staatsbezoeken

Honderd activiteiten zijn in het jaaroverzicht van een nadere toelichting voorzien. Ook de staatsbezoeken aan Luxemburg, de Baltische staten –Estland, Letland en Litouwen– en het Verenigd Koninkrijk worden belicht, evenals de bezoeken aan Nederland van het koningspaar van Jordanië en de presidenten van Singapore en Kaapverdië.

In een bijlage bij het jaaroverzicht wordt er aandacht besteed aan het departement Hofmaarschalk, dat alle huishoudelijke diensten verzorgt.