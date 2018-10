Koning opent 'vrouwententoonstelling'

Niemand was meer geschikt om woensdagmiddag de tentoonstelling "1001 vrouwen in de twintigste eeuw" te openen dan koning Willem-Alexander. Dat zei historica Els Kloek die het unieke gelijknamige boek heeft geschreven waarop de expositie in het Amsterdam Museum is gebaseerd.

De koning was er immers voor „alle Nederlanders” en bovendien, zo stelde Kloek bij de overhandiging van haar boek, was hij historicus, was hij navolger van vier krachtige vorstinnen en vader van drie dochters. Kwalificaties genoeg en Kloek was dan ook blij het eerste exemplaar van het vuistdikke werk - product van achttien jaar arbeid en studie - te geven.

Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oude Lutherse kerk aan het Spui, voorafgaand aan de eigenlijke opening van de tentoonstelling. De koning maakte daarna een rondgang door de zalen waar een selectie van de 1001 vrouwen uit het boek wordt voorgesteld, onder wie ook zijn oma Juliana en overgrootmoeder Wilhelmina. Van oma staat ook de 'Haagse' wieg opgesteld, waarin ook Willem-Alexander en dochter Amalia hebben gelegen zoals de koning bij de rondleiding benadrukte.

Aan burgemeester Femke Halsema legde hij vervolgens het verschil uit tussen de Amsterdamse en Haagse wiegen van de Oranjes. Het was overigens de eerste keer sinds haar aantreden dat zij de koning officieel ontving. „Een mooie gelegenheid”, vond Willem-Alexander: de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad bij een expositie over bijzondere vrouwen en pioniers.

De koning stond bij de rondgang ook stil bij majoor Alida Bosshardt, die werd toegelicht door Ellie Lust. Hij memoreerde dat zijn moeder nog incognito over de Wallen was gegaan om een indruk te krijgen van haar werk voor het Leger des Heils. Willem-Alexander vertelde hoe Bosshardt in maart 2001 volstrekt toevallig bij Paleis Noordeinde had aangeklopt op de dag van de bekendmaking van zijn verloving met Máxima. Het leek of ze speciaal kwam feliciteren, maar de aanleiding was een geheel andere, verklapte Willem-Alexander.