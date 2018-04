Koning opent tentoonstelling ‘Willem’ in NMM

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest de tentoonstelling ‘Willem’ geopend. Met de tentoonstelling staat het Nationaal Militair Museum stil bij de Tachtigjarige Oorlog, die 450 jaar geleden begon. Willem van Oranje speelde een belangrijke rol in deze oorlog en legde de basis voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden.

De tentoonstelling toont het leven van de jonge Willem en zijn onbekende jaren als militair en veldheer. De expositie geeft inzicht in hoe hij de leider van de Opstand kon worden en waarom hij wordt gezien als ‘Vader des Vaderlands’. Er zijn voorwerpen uit binnen- en buitenland te zien, zoals de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje.

„Willem van Oranje bekwamer veldheer dan vaak gedacht”

Na de openingshandeling kreeg koning Willem-Alexander een rondleiding langs de tentoonstelling en sprak hij met betrokkenen. De tentoonstelling is te zien vanaf 25 april tot en met 28 oktober 2018.