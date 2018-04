Koning opent nieuwe compostfabriek

Koning Willem-Alexander heeft in het Noord-Limburgse Milsbeek een nieuwe compostfabriek geopend. Dat deed hij door middel van een druk op de knop. Voorafgaand aan de officiële opening kreeg de koning een rondleiding door de nieuwe fabriek en kreeg hij alles te horen over het productieproces.

De fabriek is onderdeel van CNC Grondstoffen, dat jaarlijks meer dan 600.000 ton paardenmest, kippenmest, stro en gips verwerkt. De mest, een afvalproduct, wordt volledig hergebruikt en dient als compost voor de teelt van champignons.

De fabriek in Milsbeek is één van de vijf ondernemingen van CNC-Holding. De bedrijvengroep heeft acht vestigingen in Nederland en Polen en verkoopt teeltgrondstoffen in dertig landen.