Koning ontvangt volledig vertaalde correspondentie Erasmus

Koning Willem-Alexander heeft maandag in Paleis Noordeinde de volledig vertaalde correspondentie van humanist Desiderius Erasmus ontvangst genomen. Het gaat om twintig boeken en een register met in totaal 3114 brieven.

Erasmus correspondeerde tussen 1484 en 1536 met geleerden en mensen van invloed in heel Europa. Niet alleen zijn ideeën zijn in de vertaling terug te lezen, maar ook zijn reiservaringen, zijn persoonlijke observaties en zijn vriendschappen.

De correspondentie werd in de afgelopen jaren uit het Latijn vertaald en chronologisch uitgegeven. De koning heeft de boekenreeks na in ontvangstname geschonken aan de Stichting Praemium Erasmianum, waarvan hij regent is.

Brieven van Erasmus: Waarom het misging tussen de humanist en Luther

Erasmus’ navertelling van Bijbel „immens populair”

„Erasmus’ Bijbeluitleg was enorm in trek”